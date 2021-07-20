Детали В результате действий Смирнова из СИЗО на свободу вышел вор в законе "Умка"

2021-07-20 22:05

Зеленский ломает судебную систему через колено

По указке его чиновника, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, который в тоже время возглавляет юридическое бюро «Смирнов и партнеры», из СИЗО на свободу отпускают особо опасного преступника, вора в законе «Умку»

Так, 9 июля судья Печерского суда Вовк отпустил на свободу «вора в законе» Сергея Олейника или «Умку», как его называют в СМИ. Характерно, что «Умку» защищал адвокат из адвокатского бюро «Смирнов и партнеры», которое возглавляет замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

Таким образом, 9 июля можно назвать черным днем украинского правосудия, окончательным развалом украинской судебной системы.

Такой подход к вынесению решений говорит об одном – за деньги судьи готовы на все. Особенно, если просит замглавы офиса Зеленского Смирнов.

Люди снова увидели, что все слова Зеленского о якобы борьбе с ворами в законе – это откровенная и циничная ложь.

Ведь, с одной стороны подконтрольная Зеленскому СНБО вводит санкции против воров в законе, а с другой стороны – адвокаты подконтрольного человеку президента бюро «Смирнов и партнеры» - защищают «вора в законе» и готовы на любые ухищрения, в том числе коррупционные, чтобы освободить его на свободу.

Интересно, что в тот же день, 9 июля, тот же судья Вовк продлил домашний арест Виктору Медведчуку по сфабрикованному делу. Нардепа, за которым стоят миллионы избирателей, оставляют под круглосуточным домашним арестом, а «короля» преступного мира, по велению чинуш из ОП, спокойно отпускают из СИЗО на свободу.

Не менее абсурдно и то, что Смирнов стал членом рабочей группы по вопросам реформирования криминальной юстиции в Комиссии по вопросам правовой реформы. Это циничное кадровое назначение является не чем иным, как насмешкой над правосудием и плевком в лицо гражданам, которые надеются на честный и справедливый суд.

Не остается никаких сомнений в том, что работа Офиса Зеленского направлена четко на узурпацию власти. Судебную власть они под себя уже фактически подмяли.