Украина Сепаратисты применили запрещенные минометы и беспилотники, ранен солдат ВСУ

2021-07-21 11:39

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они совершили 12 обстрелов и два раза использовали запрещенные беспилотники. Ранение получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, из минометов 120-го калибра, применял вооружение БМП-1, а также стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Также, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дмитрий Козак: Если на Донбассе будут "править бал" те, кто сегодня устраивает националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией, и Россия не будет безучастна

2021-07-20 19:46

Кремль прокомментировал возможный силовой возврат Донбасса

2021-07-20 19:20

Сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ, ранены пятеро украинских солдат

2021-07-16 09:41

Огневой рубеж: сепаратисты применили запрещенную артиллерию и минометы, ранены двое солдат ВСУ

2021-07-15 11:22

Еще новости в разделе "Украина"

Сепаратисты применили запрещенные минометы и беспилотники, ранен солдат ВСУ

2021-07-21 11:39

В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах - в Раду внесен законопроект

2021-07-21 11:20

Обнародован график повышения пенсий для украинцев до 2023 года - семь этапов перерасчета

2021-07-21 10:41

КАРТА В Украине объявили штормовое предупреждение - чего ждать от погоды 21 июля

2021-07-21 09:21
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Сепаратисты применили запрещенные минометы и беспилотники, ранен солдат ВСУ 2021-07-21 11:39
В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах - в Раду внесен законопроект 2021-07-21 11:20
Обнародован график повышения пенсий для украинцев до 2023 года - семь этапов перерасчета 2021-07-21 10:41
КАРТА В Украине объявили штормовое предупреждение - чего ждать от погоды 21 июля 2021-07-21 09:21