Украина Сепаратисты применили запрещенные минометы и беспилотники, ранен солдат ВСУ

2021-07-21 11:39

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они совершили 12 обстрелов и два раза использовали запрещенные беспилотники. Ранение получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, из минометов 120-го калибра, применял вооружение БМП-1, а также стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Также, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.