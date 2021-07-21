Мир Лукашенко начал пугать Европу третьей мировой войной

2021-07-21 20:20

 

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, вслед за обвинениями в так званом геноциде белорусов в адрес Польши, теперь угрожает началом третьей мировой войны из-за европейских санкций.

Об этом диктатор заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

“Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне”, - утверждает Лукашенко.

“Гибридной войной” он называет свою незаконную посадку самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а также наплыв белорусских мигрантов в сторону Литвы.

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Мир

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Российская техника и военные вошли на территорию Беларуси 2021-07-21 19:20
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Полиция застрелила каннибала, который похитил и убил 13-летнего ребенка 2021-07-20 15:21