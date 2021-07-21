Мир Лукашенко начал пугать Европу третьей мировой войной

2021-07-21 20:20

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, вслед за обвинениями в так званом геноциде белорусов в адрес Польши, теперь угрожает началом третьей мировой войны из-за европейских санкций.

Об этом диктатор заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

“Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне”, - утверждает Лукашенко.

“Гибридной войной” он называет свою незаконную посадку самолета Ryanair для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а также наплыв белорусских мигрантов в сторону Литвы.