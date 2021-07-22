Фото-видео видео Ночной потоп в Одессе: Французский бульвар и Дерибасовская из-за дождя превратились в каналы Венеции

2021-07-22 09:21

Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу, превратив улицы в венецианские каналы, сообщает Думская. Бурные потоки воды текут по Балковской, Приморской, на Фонтане и Черемушках.

В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

Повалены множество деревьев, во многих местах в Одессе аварийное отключение света. Поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.