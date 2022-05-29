ВОЙНА В Украине Братчук: У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот роССии

2022-05-29 22:00

Украина уже получила противокорабельные ракеты Harpoon. Напомним, в пятницу об этом заявлял министр обороны Алексей Резников.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"А так выглядит работа ракеты Harpoon, которую УЖЕ получила Украина. Прекрасная, между прочим, противокорабельная ракета! Ее эффективность была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях. После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель.

По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР "Harpoon", для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля. Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы нет?" – отметил он.