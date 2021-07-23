Мир Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла перестрелка, двое пострадавших

2021-07-23 12:23

В центре Вашингтона двое мужчин получили ранения в результате стрельбы со стороны неизвестных в автомобиле.

Отмечается, что перестрелка произошла в районе пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит у местного ресторана на многолюдном проспекте и всего в 2 км от Белого дома.

Пострадавшие мужчины не потеряли сознание. С огнестрельными ранениями их госпитализировали в больницу.

Очевидцы сообщают, что прозвучало никак не меньше 20-30 выстрелов.

Сотрудники полиции объявили в розыск двух мужчин, одетых в желтый и черный свитера и передвигавшихся на черном авто с местными номерами.