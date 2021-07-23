Коронавирус Немцам готовят ужесточение карантинных ограничений из-за резкого всплеска COVID-19

2021-07-23 12:40

В ФРГ анонсировали ужесточение карантинных ограничений из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

В частности, глава правительства Германии отметила, что нет необходимости проверять систему здравоохранения на прочность и подвергать ее риску перегрузки.

«Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры. Повторю, можно дойти до того, чтобы посмотреть, когда будет перегружена система здравоохранения», – отметила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что серьезный рост заболеваемости, вызванный Дельта-штаммом коронавируса вызывает серьезное беспокойство. Она также призвала граждан использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно проходить тестирование.

Также Ангела Меркель заявила, что те, кто прошел вакцинацию от COVID-19 будут иметь больше свободы действий, чем все остальные граждане.