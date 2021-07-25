Мир Евросоюз открыл границы для украинцев: куда можно полететь прямо сейчас. Обновлено

2021-07-25 13:00

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательного ПЦР-теста.

Однако не все так просто – каждая член ЕС может устанавливать дополнительные правила. Куда можно поехать уже сейчас и что для этого нужно

Безвиз возвращается

С 15 июля украинцы могут попасть на территорию Евросоюза не только для обучения или трудоустройства, но и с туристической целью. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательного ПЦР-теста.