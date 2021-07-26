Коронавирус Минздрав Украины принял неожиданное решение по вакцинам от коронавируса

2021-07-26 09:03

В Украине намерены официально разрешить смешивать различные виды вакцин от коронавируса. Соответствующее решение группы экспертов Минздрава уже есть.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган МОЗ, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий", - сообщил в интервью СМИ главный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин уточнил, что речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом.

Кроме того, колоть другой препарат предлагают в том случае, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca.

"В этом случае разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача", - сказал Кузин.