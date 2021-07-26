Политика Впервые рассекречен один из самых закрытых архивов Ватикана - чем владеет Святой Престол

2021-07-26 11:39

Ватикан впервые в истории опубликовал информацию о своем имуществе, сообщает The Guardian.

Информация об имуществе Ватикана содержится в двух документах: консолидированном финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом публичном бюджете Управления имущества (APSA).

Как отмечает издание, управление APSA является своего рода бухгалтерией, управляющий недвижимостью и инвестициями, выплачивающей заработную плату и действующей как отдел закупок и отдел кадров Святого Престола.

Согласно 30-страничному документу, обнародованному APSA, Ватикану принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии и около 1120 объектов за границей, не считая посольств Ватикана во всем мире.

В то же время только около 14% итальянской собственности Ватикана сдавались в аренду по рыночным ценам, а остальные сдавались по сниженным, многие из них - церковным служащим.

Отмечается, что около 40% объектов собственности Ватикана - это институциональные здания - школы, монастыри и лечебные учреждения.

Кроме того, APSA обладает инвестиционной недвижимостью в престижных районах Лондона, Женевы, Лозанны и Парижа.

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