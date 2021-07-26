Украина Подорожание продуктов в Украине: чем успеть запастись до осени

2021-07-26 20:40



Эксперты прогнозируют новое подорожание продуктов. Цена на овощи и фрукты будет зависеть от урожая, но есть некоторые продукты, на которые ценники точно перепишут.

Чем стоит запасаться уже сейчас, чтобы сэкономить?

Рекордсмены этого лета – сахар и подсолнечное масло. Пожарить блины станет на 90% дороже, чем в прошлом году. Заоблачные цены на масло – а это 70 гривен за литр. Эксперты это объясняют спросом на подсолнечник в мире.

«Если масло поднялась на западных рынках – в Турции, на наших рынках Евросоюза и в других регионах – то предпринимателям, которые производят масло, невыгодно его продавать по более низким ценам на внутреннем рынке, чем они могут продать на экспорт. То есть главная причина – это внешнее подорожание», – объясняет экономист Евгений Невмержицкий. Не иначе как «белым золотом» теперь стоит называть сахар. Больше всего цена выросла в последние недели, когда начался сезон консерваций. Ну и этим, конечно, по мнению экспертов, воспользовались производители.

С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца. Цена на овощи и фрукты будет зависеть от новых урожаев и погоды.

Как признаются украинцы, есть и своя экономия – несмотря на цены, есть меньше не стали, зато ищут скидки и акционные предложения. Холодная весна, погодные условия, транспортные расходы и подорожание продовольствия во всем мире – так экономисты объясняют ситуацию с продуктами в Украине.