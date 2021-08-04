Мир Instagram создал технологию, которая позволяет находить потенциально подозрительные аккаунты

2021-08-04 15:04

В Instagram заявили об усилении мер безопасности подростков - пользователей сети, сделав их аккаунты приватными. 

Согласно новым правилам компании, аккаунты всех пользователей младше 16 лет (в некоторых странах младше 18 лет) по умолчанию будут закрытыми.

"Это означает, что другие пользователи сети не смогут подписаться на их аккаунт без разрешения самих подростков. Также их контент не будет показываться в разделе Explore, рекомендуемых аккаунтах или по хештегам", - объяснили в компании.

При этом уточнили, что если подросток захочет сделать аккаунт публичным, то у него будет такая возможность.

"Мы разработали новую технологию, которая позволит нам находить аккаунты, в которых было замечено потенциально подозрительное поведение, и запрещать взаимодействовать с учетными записями подростков", - говорится в сообщении.

Также рекламодатели не смогут напрямую предлагать рекламу пользователям до 18 лет.

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