Политика В Раде заявили, что дело Шеремета может привести к отставке Авакова

2020-01-27 14:45 138

Если резонансное дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский.

"Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - заявил Монастырский.

Напомним, 12 декабря прошлого года Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета. На следующий день, 13 декабря, Печерский суд проводил заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в деле: Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Подозреваемую Кузьменко суд постановил на два месяца взять под стражу, однако сторона защиты подала апелляцию. Кроме того, против МВД и его главы Авакова фигурантка дела Шеремета врач Юлия Кузьменко подала судебный иск.