Предпринимателям начали рассылать письма районные городские администрации с просьбой предоставить данные по численности персонала, нуждающегося в спецпропусках.
Соответствующий документ опубликовал глава движения SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
Бизнес просят предоставить перечень работников для формирования списков до 15:00 3 августа 2021 года.
"С целью выполнения пункта 1 протокола №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 16.07.2021 касательно необходимости составления и направления в КГГА списков работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности критической инфраструктуры города, которым будут требоваться спецпропуски на проезд в городском транспорте в случае введения усиленных карантинных ограничений, связанных с Covid-19, обращаемся к вам с просьбой срочно до 15:00 03.08.2021 предоставить необходимую информацию…", – говорится в обращении к предпринимателям.