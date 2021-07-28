Коронавирус документ Киевлянам готовят новый локдаун - с 1 августа начнется усиление карантинных ограничений

2021-07-28 11:20

Предпринимателям начали рассылать письма районные городские администрации с просьбой предоставить данные по численности персонала, нуждающегося в спецпропусках.

Соответствующий документ опубликовал глава движения SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Бизнес просят предоставить перечень работников для формирования списков до 15:00 3 августа 2021 года.

"С целью выполнения пункта 1 протокола №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 16.07.2021 касательно необходимости составления и направления в КГГА списков работников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности критической инфраструктуры города, которым будут требоваться спецпропуски на проезд в городском транспорте в случае введения усиленных карантинных ограничений, связанных с Covid-19, обращаемся к вам с просьбой срочно до 15:00 03.08.2021 предоставить необходимую информацию…", – говорится в обращении к предпринимателям.