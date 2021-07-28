Коронавирус Штамм "Дельта" свирепствует почти во всех странах мира: карта распространения

2021-07-28 17:40

 

В среду, 28 июля, мутацию коронавируса под названием "Дельта" обнаружили уже на территории 180 стран, при том что еще 3 дня назад “индийский” штамм был зафиксирован на территории 124 государств.

Это следует из данных сайта Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

На интерактивной карте организации почти не осталось стран, свободных от варианта "Дельта".

Версия, которая является более заразной, имеет около 15 различных мутаций по сравнению с исходным вирусом.

Если ранее требовалось в среднем 6 дней до позитивного ПЦР-теста после контакта с больным, с “индийским” штаммом на это уходит в среднем около 4 дней.

Ранее мы писали, что в Киеве увеличивается количество больных коронавирусом детей и подростков. По мнению властей, осенью агрессивный штамм "Дельта" станет приоритетным в столице.

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Зеленский заявил о готовности страны к новой волне коронавируса 2021-07-28 18:20
Штамм "Дельта" свирепствует почти во всех странах мира: карта распространения 2021-07-28 17:40
В США срочно вводят масочный режим для всех вакцинированных - стала известна причина 2021-07-28 14:21