Коронавирус Кто в два раза чаще умирает от коронавируса: ученые сделали заявление

2021-07-28 21:40

Согласно результатам нового исследования, которое провели учёные из Франции, выяснилось, что те люди, которые имеют различные расстройства психического здоровья, больше рискуют умереть от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Daily Mail, смертельные случаи в данном случае происходят в два раза чаще по сравнению с теми заболевшими, которые не имеют таких отклонений.

Более всего рискуют люди, у которых диагностирована шизофрения и биполярное расстройство. Поэтому, заявляют учёные, люди данных категорий должны быть вакцинированы в первую очередь.

Также стало известно, что в 1,8 раза чаще умирают от COVID-19 пациенты, у которых диагностирована средняя или даже лёгкая форма ментального расстройства.

По мнению специалистов, связана такая высокая смертность с тем, что у людей, страдающих такими заболеваниями, плохо работает иммунная система. Она не способна защитить организм от коронавирусной инфекции так же качественно, как это происходит у здоровых людей.

Ранее сообщалось, что новая волна коронавирусной инфекции в Украине начнётся ближе к осени.