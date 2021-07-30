Коронавирус Главный санитарный врач проговорился о готовящемся продлении карантина

2021-07-30 13:02

В Украине продлят действие карантина, который заканчивается в конце августа. Об этом сегодня в эфире ТВ сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин, но сроков не назвал.

По его словам, в некоторых областях ухудшается ситуация с заболеваемостью. Речь идет о районах Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей.

Напомним, в последние дни наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки было выявлено рекордное число новых заболевших за месяц - почти тысяча.

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