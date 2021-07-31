Автогаз в Украине подорожал до рекордного уровня: сколько стоит

С начала июля розничные цены на автогаз в Украине выросли на 1,50 грн/л, или 10%. С 23 по 30 июля он прибавил в цене 20 коп/л и достиг стоимости 16,86 грн/л, что является максимальной ценой в нашей стране за все время.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На сколько подорожал автогаз на заправках Украины:
В таких сетях как Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и других расценки на автогаз поднялись на 10-50 коп./л.