Украина Автогаз в Украине подорожал до рекордного уровня: сколько стоит

2021-07-31 11:00

С начала июля розничные цены на автогаз в Украине выросли на 1,50 грн/л, или 10%. С 23 по 30 июля он прибавил в цене 20 коп/л и достиг стоимости 16,86 грн/л, что является максимальной ценой в нашей стране за все время.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На сколько подорожал автогаз на заправках Украины:

АЗС WOG - в среднем на 30 коп./л, до 17,68 грн/л

Shell - на 61 коп./л, до 17,02 грн/л.

на станциях операторов "БРСМ-Нафта" - в среднем на 20 коп./л 16,88 грн/л

Motto - в среднем на 40 коп./л, до 16,81 грн/л

сеть KLO - на 5 коп./л — до 16,99 грн/л

Glusco - 30 коп./л до 16,75 грн/л

Авантаж 7 - на 23 коп./л, до 16,08 грн/л

В таких сетях как Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и других расценки на автогаз поднялись на 10-50 коп./л.