Мир К Земле летит гигантский астероид. Сегодня он максимально приблизится к планете

2021-07-31 12:30

 

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) спрогнозировали, что сегодня, 31 июля, мимо Земли пролетит астероид 2019 YM6 на расстоянии максимального приближения.

Об этом сообщает Daily Star.

В NASA рассказали, что диаметр астероида достигает 230 метров. При этом он движется со скоростью примерно 48 500 километров в час. Уже сегодня, 31 июля, космическое тело максимально приблизится к нашей планете - на 6,87 млн км.

По данным NASA, угрозы для Земли, несмотря на свои габариты и скорость приближения, астероид не несет.

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