Мир Режим Лукашенко депортирует беларускую спортсменку с Олимпиады. Она боится возвращаться

2021-08-01 18:58

 

Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко решил принудительно вернуть в страну легкоатлетку Кристину Тимановскую. Она боится возвращаться в Беларусь.

Накануне Тимановская раскритиковала беларуские спортивные власти, которые решили поставить ее на бег в эстафете 4х400 метров, хотя она бегает индивидуально на короткие дистанции.

Сегодня, рассказывает Тимановская, ей "просто сказали собирать вещи и лететь домой", хотя завтра она должна была бежать 200 м.

По словам спортсменки, ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси – "психолог и еще кто-то из Национального олимпийского комитета".

Однако о ситуации стало известно, в аэропорт прибыли волонтеры и полиция, отмечают журналиста. "Сейчас я нахожусь с полицией. Пока они решают что делать", – писала спортсменка.

На вопрос, боится ли она возвращаться в Беларусь, Тимановская ответила утвердительно. 

 

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