Украина Обнародована программа празднования 30-летия независимости Украины

2021-08-02 16:20

В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. Они продлятся с 22 по 24 августа. Все будут объединены слоганом "Ти у мене єдина", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

22 августа при участии президента Владимира Зеленского состоится вручение награды "Национальная легенда Украины". Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины.

23 августа, в День Государственного флага, в географическом центре страны в Черкасской области при участии президента состоится торжественное поднятие сине-желтого флага. Торжества пройдут во всех областях страны. В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве преобразятся в цвета Государственного флага.

Также в Киеве состоится учредительный саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа". На нем выступят президент, председатель Верховной Рады, премьер-министр, лидеры крымскотатарского народа, главы иностранных делегаций, представители экспертной сети Крымской платформы. Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций, вызовы безопасности, защита прав человека во временно оккупированном Крыму, восстановления прав крымскотатарского народа.

В этот же день состоится саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициирует супруга президента Елена Зеленская. Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская". В мероприятии примут участие не только первые леди и джентльмены, но и специалисты и эксперты из разных стран и отраслей.

"Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета. В День Независимости Украины, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли. Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр", - говорится в сообщении.