Проблемы на курортах рядом с Азовским морем продолжает расстраивать украинцев
Медузы оказались лишь цветочками для отдыхающих на популярном украинском курорте. На украинском курорте в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тонны морских водорослей. Кучи зеленых отходов лежат на побережье.
Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.
Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега водорослей уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще преодолеть.
Ведь в последние дни июля морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе.
Стоит отметить, что отдыхающие в Бердянске с самого начала сезона жалуются на нашествие медуз и судя по последним фото и видео, ситуация усугубилась.
Люди вынуждены заходить в воду лишь по колена, поскольку медузы заполонили акватории пляжей. Украинцы в сети шутят, что море превратилось в кисель и уже пора придумывать какое-то блюдо из них.