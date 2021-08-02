Украина Новая напасть обрушилась на украинский курорт после медуз, кадры: отдых испорчен

2021-08-02 19:20

 

Проблемы на курортах рядом с Азовским морем продолжает расстраивать украинцев

Медузы оказались лишь цветочками для отдыхающих на популярном украинском курорте. На украинском курорте в Бердянске Запорожской области вместо медуз к побережью залива прибило тонны морских водорослей. Кучи зеленых отходов лежат на побережье.

Об этом сообщает PRO.berdiansk.biz.

Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега водорослей уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще преодолеть.

Ведь в последние дни июля морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе.

 Арендаторы пляжей стали решать эту проблему. К пляжам прибивает огромное количество морских водорослей, которые портят отдых туристам, а их чистят береговую линию бульдозером.

Стоит отметить, что отдыхающие в Бердянске с самого начала сезона жалуются на нашествие медуз и судя по последним фото и видео, ситуация усугубилась.

Люди вынуждены заходить в воду лишь по колена, поскольку медузы заполонили акватории пляжей. Украинцы в сети шутят, что море превратилось в кисель и уже пора придумывать какое-то блюдо из них.

 

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