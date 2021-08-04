Украина видео Ворвавшемуся в Кабмин с гранатой грозит до 15 лет тюрьмы - возбудят дело сразу по 4 статьям

2021-08-04 13:39

Граната у мужчины, который ворвался в среду, 4 августа, в здание Кабмина, была боевая. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Провели спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого. Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму. Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные обстоятельства...

У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию", - уточнил Клименко.

Полиция возбудит дело по 4 статьям, в т.ч. захват заложников - до 15 лет тюрьмы.

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований.

"Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил руководитель Нацполиции.

Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя.

По данным СМИ захвативший сегодня здание Владимир Прохнич – сапер и ветеран добровольческого батальона Айдар, ранее перенесший контузию. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей. По одной из версий в последнее время испытывал серьезные финансовые трудности.