Украина видео Ворвавшемуся в Кабмин с гранатой грозит до 15 лет тюрьмы - возбудят дело сразу по 4 статьям

2021-08-04 13:39

Граната у мужчины, который ворвался в среду, 4 августа, в здание Кабмина, была боевая. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Провели спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого. Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму. Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные обстоятельства...

У него в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию", - уточнил Клименко.

Полиция возбудит дело по 4 статьям, в т.ч. захват заложников - до 15 лет тюрьмы.

Что касается непосредственно мотива совершения преступления, то, как отметил Клименко, это будет установлено в ходе следствия, этот человек не выдвигал никаких требований.

"Говорил, что его просто достала жизнь", - добавил руководитель Нацполиции.

Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя.

По данным СМИ захвативший сегодня здание Владимир Прохнич – сапер и ветеран добровольческого батальона Айдар, ранее перенесший контузию. Зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей. По одной из версий в последнее время испытывал серьезные финансовые трудности.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото + видео Задержать героя АТО с гранатой в здании Кабмина помог его знакомый волонтер и депутат

2021-08-04 13:24

фото + видео Захватившего с гранатой здание Кабмина героя войны на Донбассе уговорили сдаться

2021-08-04 12:04

фото + видео В здание Кабмина ворвался с гранатой награжденный президентом герой АТО - выдернул чеку и грозит взорвать

2021-08-04 11:05

Кабмин принял решение по тарифу на свет с 1 августа: сколько будет стоить

2021-07-28 16:20

Еще новости в разделе "Украина"

видео Ворвавшемуся в Кабмин с гранатой грозит до 15 лет тюрьмы - возбудят дело сразу по 4 статьям

2021-08-04 13:39

фото + видео Задержать героя АТО с гранатой в здании Кабмина помог его знакомый волонтер и депутат

2021-08-04 13:24

У Зеленского раскрыли карты: что в августе будет с тарифами на электроэнергию

2021-08-04 13:02

Беспилотники, запрещенное оружие и дистанционное минирование - что сейчас происходит на Донбассе

2021-08-04 12:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

видео Ворвавшемуся в Кабмин с гранатой грозит до 15 лет тюрьмы - возбудят дело сразу по 4 статьям 2021-08-04 13:39
фото + видео Задержать героя АТО с гранатой в здании Кабмина помог его знакомый волонтер и депутат 2021-08-04 13:24
У Зеленского раскрыли карты: что в августе будет с тарифами на электроэнергию 2021-08-04 13:02
Беспилотники, запрещенное оружие и дистанционное минирование - что сейчас происходит на Донбассе 2021-08-04 12:40