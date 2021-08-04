Коронавирус Евросоюз частично признал украинские свидетельства о вакцинации

2021-08-04 19:40

 

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Для полного взаимного признания свидетельств о вакцинации ЕС должен принять политическую часть.

Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

«Только что цифровые COVID-сертификаты в «Дія» прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС!», - написал он.

По его словам, такое решение стало решающим этапом «взаимопризнания цифровых сертификатов для путешествий».

«Это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированного электронной подписи и офлайн/онлайн верификации документов», - отметил Выскуб.

Он добавил, что теперь остался последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.

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Генконсульство Венгрии в Ужгороде начало выдавать украинцам сертификаты о вакцинации 2021-08-04 12:23