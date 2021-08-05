Детали Судьи Печерского и Киевского апелляционного судов не смогут повторить путь своих коллег Чернушенко, Чауса, Отрош и Киреева. Им пора думать, куда бежать

2021-08-05 17:32

Судьи Печерского и Киевского апелляционного судов, которые с благословения Банковой устраивают судилище над лидером оппозиции Виктором Медведчуком, очевидно, пока не осознают, насколько кривой дорожкой они идут. Ведь уже в ближайшее время они могут утратить статус "особ, приближенных к императору", и превратиться в беглецов, судорожно пытающихся найти местечко в мире, где их не смогут найти и наказать по всей строгости закона.

В свое время и Инна Отрош, и Антон Чернушенко, бывшие главы Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, и Родион Киреев, бывшей судья Печерского райсуда, и экс-глава Днепровского райсуда столицы Николай Чаус были уверены, что они всесильны и могут выносить любые решения, которые идут вразрез не только с законами Украины, но и со здравым смыслом. Однако после смены власти в стране быстро слетели со своего пьедестала и с позором бежали из Украины.

Сегодняшние судьи с успехом повторяют судьбу своих предшественников, подыгрывая Зеленскому и продолжая репрессии в отношении Виктора Медведчука. Вот только они забывают об одном: Зеленский - не навсегда. В стране все больше людей недовольны его действиями, которые направлены на уничтожение экономики и социальной политики. А что бывает после того, как люди выходят на Майдан - мы все прекрасно помним. Однако сбежать в Россию, как это получилось у Отрош и Киреева, повторить их путь, у них не получится. Да и в Европе получить статус, который не позволит их вернуть в Украину, им будет проблематично. Ведь Виктора Медведчука, в отличие от Зеленского, мировые лидеры уважают. Поэтому ни одна страна в мире их точно не укроет, и они ответят за все свои деяния.

Поэтому пока еще судье Вовку остается припоминать, как махать тяпкой в огороде, присматривать где-то хатынку, да примерять коротенькие шортики. Чаусу они удивительно идут. Ведь единственный шанс для него, да и всех остальных - это схорониться в каком-нибудь глухом селе и не высовываться ближайшие лет 50. И то, вряд ли это поможет, поскольку команда профессионалов, которую приведет с собой Виктор Медведчук после смены власти, когда Зеленский со своим "другом коррупционных схем" Ермаком предстанут перед законом, найдет их всех.

Анна Панфилова