Украина Мощные ливни грозят новыми подтоплениями в западных областях Украины

2021-08-06 10:45

В западных областях Украины ожидаются обильные осадки - возможны подтопления и селевые потоки. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 6 августа.

В частности, ожидаются подъемы воды над уровнями в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Кроме того, 6 и 7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м может подняться уровень воды в реках, без негативных последствий.

Напомним, что ранее Хмельницкий затопило ливнем с градом. На одной из улиц города в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды. Вода поднялась до уровня пояса человека.