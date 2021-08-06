Украина Мощные ливни грозят новыми подтоплениями в западных областях Украины

2021-08-06 10:45

В западных областях Украины ожидаются обильные осадки - возможны подтопления и селевые потоки. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 6 августа.

В частности, ожидаются подъемы воды над уровнями в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Кроме того, 6 и 7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м может подняться уровень воды в реках, без негативных последствий.

Напомним, что ранее Хмельницкий затопило ливнем с градом. На одной из улиц города в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды. Вода поднялась до уровня пояса человека.

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Мощные ливни грозят новыми подтоплениями в западных областях Украины 2021-08-06 10:45
Как в Украине будет определяться цена земли сельскохозяйственного назначения 2021-08-06 09:01