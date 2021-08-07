Коронавирус Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"

2021-08-07 11:30

Врач назвал симптомы мутированного коронавируса «Дельта», которые отличают его от предыдущих штаммов COVID

Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров.

Случаи выявления «Дельты» в Украине растут с каждым днем. По состоянию на 5 августа насчитывалось 143 официально подтвержденных заражения мутировавшим вариантом вируса.

Виктор Петров работает на Закарпатье. Доктор отметил, что ощутил скорость распространения болезни по своему приему пациентов

"Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за целую неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник - два, то есть это количество растет, и оно будет расти проградиентно", - прогнозирует врач.

Интересно, что заболевание проявляется по-особенному. Среди главных признаков не только высокая температура, поражение органов обоняния и кашель.

Доктор выделил симптомы коронавируса «Дельта», которые были не свойственны предыдущим штаммам:

желудочно-кишечные расстройства (рвота, тошнота, диарея);

тугоухость, то есть нарушение восприятия звуков;

парестезия - определенная боль на коже;

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что в связи с распространением штамма коронавируса «Дельта», локдаун в Украине может наступить уже этой осенью.