Мир Зеркало в спальне может сильно навредить – ученые

2021-08-07 15:00

Зеркало в спальне может ухудшить качество сна.

О мистических свойствах зеркал говорят уже давно.

Некоторые эзотерики предупреждают, что их ни в коем случае нельзя устанавливать в той комнате, где спит человек, пишет Forbes.

Однако, недавно появились и научные доказательства данного факта. Учёным удалось обнаружить аргументированное объяснение этим мистическим страхам.

Оказывается, если человек внезапно проснётся ночью и посмотрит на себя в зеркало, то он, скорее всего, увидит свое искаженное изображение. Связано это с тем, что мозг не успевает быстро проснуться и не сумеет полностью разобрать увиденное отображение.

Разумеется, что такие случаи способны испортить сон, человек испугается и будет долго ворочаться в постели, пытаясь вновь уснуть.

После такого нарушения в режиме целый день пойдёт насмарку. Поэтому, люди, увидевшие себя во сне в зеркале, целый день будут раздражительными, все у них будет валится из рук, а злость они будут срывать на окружающих.

Как видите, даже такому мистическому страху есть вполне научное объяснение.