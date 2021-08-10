Украина На Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня

2021-08-10 09:40

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. 

"Вблизи населенного пункта Южное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Попасной из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - сообщает штаб ООС.

В направлении Новолуганское противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Новомихайловки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

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