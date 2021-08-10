Украина Украинские медалисты Олимпиады в Токио получат миллионные премии от государства

2021-08-10 20:20

В этому году в Украине для спортсменов, которые заработали медали на Олимпиаде в Токио, предусмотрены денежные премии, они разнятся в зависимости от медали. Самую крупную премию - 125 тысяч долларов (около 3,3 млн грн) дадут за олимпийское золото. В этом году его удалось заработать только Жану Беленюку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Спортсмены получат премии за свои медали. За золото государство наградит 125 тысячами долларов, за серебро предусмотрено 80 тысяч долларов (2,1 млн грн), а за бронзовую медаль - 55 тыс. долларов (1,4 млн грн).

"Заметим, на подготовку, участие и празднования украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских играх в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено 1,3 млрд грн", - сказано в сообщении.

Отметим, что хотя золотую медаль и, соответственно самую крупную премию должен получить Жан Беленюк, пара спортсменов получат больше призовых денег. Пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан получили по две медали - серебро и бронзу, то есть должны получить по 135 тысяч долларов.

Ранее "Страна" подробно писалакак живет и чем владеет золотой призер Олимпиады и по совместительству народный депутат Украины Жан Беленюк.

Также сообщалось, что Жан Беленюк после Олимпиады заявил о необходимости провести работу над ошибками.