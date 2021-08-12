Мир Самого редкого в мире суматранского кролика спасли благодаря посту в Facebook

2021-08-12 08:39

В Индонезии редкого суматранского полосатого кролика спасли от продажи благодаря посту в Facebook. Этот вид известен только благодаря нескольким образцам, собранным в XX веке и немногим снимкам фотоловушек.

Неравнодушные люди сообщили работникам национального парка Керинчи-Себлат, что в соцсети разместили пост с суматранским полосатым кроликом. Рабочие парка сразу отправились спасать редкое животное от потенциальной продажи.

Оказалось, что кролика с травмированным боком подобрал у реки местный фермер. Работники Керинчи-Себлат изучили данные с фотоловушек и вернули кролика в его привычное место обитания.

Эксперты отмечают, что об этом животном известно лишь то, что оно селится на покрытых мхом холмах в предгорье, а единственные известные экземпляры редкого кролика с Суматры относятся к колониальному периоду и сохраняются в голландских музеях.

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