Коронавирус Карантин продлен в Украине: в Кабмине сообщили новые сроки действия ограничений

2021-08-11 18:00

 

В Украине продлили адаптивный карантин

Решение было принято на последнем заседании Кабинета министром.

Так, карантинные меры продолжат действовать до 1 октября.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.

Стоит отметить, что в Украине уже прошли вакцинацию 4324553 человека, из них получили одну дозу - 4324551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2521848 человек.

Всего проведено 6846399 прививок.

Также в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что с 1 сентября планируется начать процесс в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии: "Летних месяцев будет пять"

2021-08-11 18:40

Размер субсидии в Украине изменится, новые правила: "Если зарплата составляет..."

2021-08-11 17:40

Тарифы на электроэнергию для населения снизят в октябре, но только для тех, кто...

2021-08-11 15:04

Адаптивный карантин в Украине продлен до 1 октября - есть решение Кабмина

2021-08-11 14:21

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19

2021-08-11 20:20

Штамм коронавируса "Йота" не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ

2021-08-11 18:20

Карантин продлен в Украине: в Кабмине сообщили новые сроки действия ограничений

2021-08-11 18:00

В НАН спрогнозировали, когда будет пик заболеваемости коронавирусом

2021-08-11 17:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19 2021-08-11 20:20
Штамм коронавируса "Йота" не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ 2021-08-11 18:20
Карантин продлен в Украине: в Кабмине сообщили новые сроки действия ограничений 2021-08-11 18:00
В НАН спрогнозировали, когда будет пик заболеваемости коронавирусом 2021-08-11 17:20