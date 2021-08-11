Коронавирус В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19

2021-08-11 20:20

В Украине остается тенденция к росту числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечается рост заражений в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В то же время он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой.

"Реанимационные койки заняты на 13%, койки с кислородом – на 9%, аппараты ИВЛ – на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности", – сообщил глава Минздрава.

Также он подчеркнул, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество сделанных прививок выросло на 10%.

"Сейчас мы вакцинуемся с более высокими темпами чем мировые и европейские. Призываю всех прививаться и защитить себя от возможных тяжелых последствий коронавируса", – добавил Ляшко.