Коронавирус В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19

2021-08-11 20:20

 

В Украине остается тенденция к росту числа выявленных случаев COVID-19. В частности, отмечается рост заражений в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. В то же время он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения является контролируемой.

"Реанимационные койки заняты на 13%, койки с кислородом – на 9%, аппараты ИВЛ – на 3%. Поэтому страна продолжает оставаться в зеленом уровне эпидемической опасности", – сообщил глава Минздрава.

Также он подчеркнул, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество сделанных прививок выросло на 10%.

"Сейчас мы вакцинуемся с более высокими темпами чем мировые и европейские. Призываю всех прививаться и защитить себя от возможных тяжелых последствий коронавируса", – добавил Ляшко.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ОП назвали главную тему переговоров с Меркель

2021-08-11 19:20

Адаптивный карантин в Украине планируют продлить на два месяца - Минздрав

2021-08-09 22:00

В Минздраве рассказали, при каких условиях пустят в Украину хасидов по случаю Рош ха-Шана

2021-08-09 19:20

Специалисты назвали витамины, которые могут навредить здоровью

2021-08-09 19:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19

2021-08-11 20:20

Штамм коронавируса "Йота" не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ

2021-08-11 18:20

Карантин продлен в Украине: в Кабмине сообщили новые сроки действия ограничений

2021-08-11 18:00

В НАН спрогнозировали, когда будет пик заболеваемости коронавирусом

2021-08-11 17:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19 2021-08-11 20:20
Штамм коронавируса "Йота" не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ 2021-08-11 18:20
Карантин продлен в Украине: в Кабмине сообщили новые сроки действия ограничений 2021-08-11 18:00
В НАН спрогнозировали, когда будет пик заболеваемости коронавирусом 2021-08-11 17:20