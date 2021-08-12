Запись на прививку от COVID-19: что делать, если прием отменили

Запись на вакцинацию от коронавируса иногда могут отменять. В связи с этим, у части украинцев возникает вопрос, что делать в таком случае.
Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Telegram-канал медицинской информационной системы Helsi.
Медицинские учреждения самостоятельно управляют своим онлайн-расписанием COVID-прививок. В случае, когда заболел врач или закончилась вакцина, заведение вынуждено отменить прием.
В этом случае представители поликлиники обычно звонят или присылают СМС с предупреждением.
Однако, если предупрждения не было, медики советуют проверять статус записи на вакцинацию в личном кабинете в приложении Helsi или на сайте перед тем как отправляться в поликлинику.
В случае отмены записи на COVID-вакцинацию необходимо:
Статус записи удобнее проверять через приложение Helsi.