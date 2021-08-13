Украина МИД Украины готовит вероятную эвакуацию граждан страны из Афганистана

2021-08-13 12:40

МИД Украины работает над организацией эвакуации граждан из Афганистана, но пока запросов о помощи не получал, сообщил в пятницу, 13 августа, глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами", - сказал он.

По словам Кулебы, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - добавил министр.

subscriber subscriber

Еще по теме

США направляют в Афганистан три тысячи военных для защиты своего посольства в Кабуле

2021-08-13 14:23

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Лаврова о Крымской платформе

2021-08-13 12:05

Великобритания срочно эвакуирует сотрудников своего посольства в Афганистане

2021-08-13 11:20

На фоне вывода войск США талибы уже взяли под контроль 65% территории Афганистана

2021-08-11 09:40

Еще новости в разделе "Украина"

В Одесском аэропорту открылся центр вакцинации от коронавируса - обещают бонусы

2021-08-13 13:12

МИД Украины готовит вероятную эвакуацию граждан страны из Афганистана

2021-08-13 12:40

СБУ задержала в Одесской и Харьковской областях воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов

2021-08-13 11:43

На Донбассе снова зафиксированы нарушения режима тишины, ранен украинский солдат

2021-08-13 10:45
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Одесском аэропорту открылся центр вакцинации от коронавируса - обещают бонусы 2021-08-13 13:12
МИД Украины готовит вероятную эвакуацию граждан страны из Афганистана 2021-08-13 12:40
СБУ задержала в Одесской и Харьковской областях воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов 2021-08-13 11:43
На Донбассе снова зафиксированы нарушения режима тишины, ранен украинский солдат 2021-08-13 10:45