Украина МИД Украины готовит вероятную эвакуацию граждан страны из Афганистана

2021-08-13 12:40

МИД Украины работает над организацией эвакуации граждан из Афганистана, но пока запросов о помощи не получал, сообщил в пятницу, 13 августа, глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами", - сказал он.

По словам Кулебы, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - добавил министр.