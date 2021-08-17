Мир Кулеба назвал ключевую проблему с эвакуацией из Афганистана

2021-08-17 19:40

 

Ключевой проблемой эвакуации украинцев из Афганистана является то, что не все могут безопасно добраться до аэропорта Кабула. И сами службы аэропорта в эти дни находились в коллапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире "Украина 24".

"Сейчас ключевая проблема - это как добраться до кабульского аэропорта. Потому что в городе много блокпостов, не говоря уже о том, как добраться из-за пределов Кабула, это опасная история. Но мы на связи со всеми нашими согражданами, и как только появится логистическая возможность, мы всех соберем и организуем вылет", - отметил Кулеба.

По его словам, сейчас работает только военный блок аэропорта, через который США вывозят людей грузовыми самолетами. Кроме того, есть проблемы с логистикой, в частности, с дозаправкой самолетов, поскольку службы аэропорта были в коллапсе.

"Там миллион проблем нужно решить для того, чтобы самолет смог безопасно подняться в небо", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане уже больше 150 украинцев ждут эвакуацию.

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На военной базе в Афганистане заблокированы украинцы 2021-08-17 17:00
После захвата власти талибами из Афганистана массово бегут военные и правоохранители 2021-08-17 14:42