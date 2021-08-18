Мир Стала известна точная дата запуска российского газопровода Северный поток-2

2021-08-18 10:41

Строительство российского газопровода Северный поток-2 планируется завершить уже через неделю - 23 августа. Газ из России пойдет в Европу, сообщает DW.

"Строительство газопровода Северный поток-2 планируется завершить 23 августа. Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию", - отмечает издание.

Больше никаких подробностей не сообщается.

Напомним, в конце июля в Нафтогазе рассказал, как планирует остановить СП-2. Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако можно сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

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Кулеба назвал ключевую проблему с эвакуацией из Афганистана 2021-08-17 19:40
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На военной базе в Афганистане заблокированы украинцы 2021-08-17 17:00