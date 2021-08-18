Украина Цены на отдых в Одессе взлетели ко Дню Независимости: названы причины

2021-08-18 21:00

Цены на жилье в Одессе ко Дню Независимости взлетели вдвое. Причина роста стоимости в том, что собственники квартир воодушевились большим количеством туристов.

Снять однокомнатную квартиру возле моря сейчас можно за 1300 грн. Однако до 24 августа цены вырастут. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

В частности, в Одессу потянулись толпы отдыхающих. Помимо украинцев появились иностранцы: турки, поляки и туристы из Саудовской Аравии.

"В основном жилье снимают в центре города и в районе Аркадии, где ближе всего к морю. В этом году за съем квартиры нужно заплатить в два раза больше. Минимальная стоимость аренды квартиры в хорошем районе и комфортной для проживания составляет 1,2 тыс. грн в сутки", – отмечают риелторы.

На период Дня Независимости квартиры еще есть. Но цены стартуют от 4 тыс. грн в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский заявил, что для того, чтобы найти тур подешевле в разгар сезона, нужно самостоятельно отслеживать предложения туроператоров. По его словам, на пике сезона купить дешевый тур достаточно сложно, но все же можно найти более выгодные предложения на рынке.

"Туроператоры публикуют свои акционные предложения в соцсетях, Viber- или Telegram-каналах. Отслеживать их – это лучший способ, как сегодня поймать какое-то реальное предложение от туроператора. Бывают и горящие туры, но сейчас разгар сезона, продается все и в больших объемах", – отметил Новиковский.