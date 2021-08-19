Мир Талибы взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют эвакуации из Афганистана

2021-08-19 17:20

 

Боевики радикального движения "Талибан" взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют эвакуации из Афганистана. В результате желающие улететь из страны не могут попасть на самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету Times.

По ее данным, афганцы, пытающиеся попасть на самолеты Королевских ВВС, выполняющих эвакуационные рейсы в Великобританию, обвинили талибов в том, что они взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и избивают их, чтобы они не могли покинуть страну.

Источники издания в правительстве сообщили, что во вторник один самолет взлетел с половиной от ожидаемого количества людей на борту после того, как более 70 британцев и афганцев не смогли добраться до аэродрома.

Газета отмечает, что людей, которые пытаются добраться до эвакуационных рейсов, талибы возле аэропорта избивают пластиковыми трубами и разгоняют выстрелами в воздух.

По информации издания, также поступали заявления о том, что британские военные в аэропорту отказались пропустить группу афганцев, получивших разрешение на эвакуацию.

"Источники в министерстве обороны признали, что, возможно, были допущены ошибки, поскольку люди пишут на листках бумаги, кто садится в самолет", - уточняет газета.

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