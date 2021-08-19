Мир "Талибан" объявил новое название Афганистана

2021-08-19 18:20

Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад.

Радикальное движение "Талибан" в четверг, 19 августа, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.

Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами".

"Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны", - заявил он.

Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

Тем временем в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости. В городе Асадабад, провинция Кунар, митингующих обстреляли.