Мир "Талибан" объявил новое название Афганистана

2021-08-19 18:20

 

Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад.

Радикальное движение "Талибан" в четверг, 19 августа, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.

Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами".

"Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны", - заявил он.

Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

Тем временем в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости. В городе Асадабад, провинция Кунар, митингующих обстреляли.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кандагаре талибы на стадионе публично казнили четверых военных командиров

2021-08-19 12:01

Эрдоган признал, что Турция готова сотрудничать с талибами ради сохранения мира

2021-08-19 10:03

Талибы заявили, что Афганистан скоро станет свободной от наркотиков страной

2021-08-19 08:15

Сопротивление Талибану возглавил вице-президент Афганистана Амрулла Салех

2021-08-18 12:04

Еще новости в разделе "Мир"

"Талибан" объявил новое название Афганистана

2021-08-19 18:20

Талибы взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют эвакуации из Афганистана

2021-08-19 17:20

МВФ перекрыл захваченному талибами Афганистану доступ к своим кредитам

2021-08-19 15:45

В Афганистане паранджа подорожала в десять раз и стала большим дефицитом

2021-08-19 13:43
Все статьи раздела "Мир"

Мир

"Талибан" объявил новое название Афганистана 2021-08-19 18:20
Талибы взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют эвакуации из Афганистана 2021-08-19 17:20
МВФ перекрыл захваченному талибами Афганистану доступ к своим кредитам 2021-08-19 15:45
В Афганистане паранджа подорожала в десять раз и стала большим дефицитом 2021-08-19 13:43