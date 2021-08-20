Курьезы фото + видео В Херсоне упал на элитную иномарку самый высокий флагшток области, установленный к 30-летию независимости

2021-08-20 11:43

В Херсоне не дождавшись праздника рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню независимости Украины. Его высота превышала 73 метра.

Как сообщают местные жители в Telegramm, конструкция при падении задела припаркованный автомобиль Лексус, но люди не пострадали.

Устанавливали флагшток на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа. Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит Офису президента.

Как рассказал начальник управления информационных технологий Николай Якименко, финансирование установки флагштока осуществлялось за счет грантовых средств.