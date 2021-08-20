Курьезы фото + видео В Херсоне упал на элитную иномарку самый высокий флагшток области, установленный к 30-летию независимости

2021-08-20 11:43

В Херсоне не дождавшись праздника рухнул самый высокий флагшток в области, установленный ко Дню независимости Украины. Его высота превышала 73 метра.

Как сообщают местные жители в Telegramm, конструкция при падении задела припаркованный автомобиль Лексус, но люди не пострадали.

Устанавливали флагшток на набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа. Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит Офису президента.

Как рассказал начальник управления информационных технологий Николай Якименко, финансирование установки флагштока осуществлялось за счет грантовых средств.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Уже три области Украины не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина

2021-07-22 15:04

В Херсонской области в рамках учений Sea Breeze отработали рейдовые действия в тылу противника

2021-07-01 13:43

Вертолет с Разумковым совершил аварийную посадку на Херсонщине - стали известны подробности

2021-05-14 09:40

В Херсонской области пограничники остановили масштабный промысел браконьеров

2021-04-19 14:00

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото Украинский боксер сделал себе тату с изображением портрета Владимира Зеленского

2021-08-20 12:05

фото + видео В Херсоне упал на элитную иномарку самый высокий флагшток области, установленный к 30-летию независимости

2021-08-20 11:43

Джефф Безос намерен судиться с NASA из-за лунного модуля, который отдали Илону Маску

2021-08-18 08:38

видео Медаль с микробами: японский чиновник испортил золотую олимпийскую награду

2021-08-13 19:28
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

фото Украинский боксер сделал себе тату с изображением портрета Владимира Зеленского 2021-08-20 12:05
фото + видео В Херсоне упал на элитную иномарку самый высокий флагшток области, установленный к 30-летию независимости 2021-08-20 11:43
Джефф Безос намерен судиться с NASA из-за лунного модуля, который отдали Илону Маску 2021-08-18 08:38
видео Медаль с микробами: японский чиновник испортил золотую олимпийскую награду 2021-08-13 19:28