Коронавирус Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19: ситуация в регионах

2021-08-21 11:30

 

В субботу, 21 августа, Киев стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 232 жителей украинской столицы.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом в Киеве за сутки от коронавируса умерли два человека, а победили болезнь 160 горожан.

Много новых случаев также в Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127), Запорожской (119) и Донецкой (111) областях. Днепропетровщина при этом стала лидером по количеству смертей – за день коронавирус унес жизни 13 жителей области. Дальше в рейтинге расположились Донетчина, Одесчина и Харьковщина с тремя смертями в каждом регионе.

Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Кировоградской (8), Закарпатской (13), Волынской (16) и Черкасской (21) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 232 случая;

  • Винницкая область – 27 случаев;

  • Волынская область – 16 случаев;

  • Днепропетровская область – 148 случаев;

  • Донецкая область – 111 случаев;

  • Житомирская область – 32 случая;

  • Закарпатская область – 13 случаев;

  • Запорожская область – 119 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 33 случая;

  • Киевская область – 68 случаев;

  • Кировоградская область – 8 случаев;

  • Луганская область – 57 случаев;

  • Львовская область – 108 случаев;

  • Николаевская область – 38 случаев;

  • Одесская область – 127 случаев;

  • Полтавская область – 33 случая;

  • Ривненская область – 30 случаев;

  • Сумская область – 64 случая;

  • Тернопольская область – 49 случаев;

  • Харьковская область – 157 случаев;

  • Херсонская область – 61 случай;

  • Хмельницкая область – 69 случаев;

  • Черкасская область – 21 случай;

  • Черновицкая область – 68 случаев;

  • Черниговская область – 43 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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