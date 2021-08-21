Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19: ситуация в регионах

В субботу, 21 августа, Киев стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 232 жителей украинской столицы.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом в Киеве за сутки от коронавируса умерли два человека, а победили болезнь 160 горожан.
Много новых случаев также в Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127), Запорожской (119) и Донецкой (111) областях. Днепропетровщина при этом стала лидером по количеству смертей – за день коронавирус унес жизни 13 жителей области. Дальше в рейтинге расположились Донетчина, Одесчина и Харьковщина с тремя смертями в каждом регионе.
Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Кировоградской (8), Закарпатской (13), Волынской (16) и Черкасской (21) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 232 случая;
Винницкая область – 27 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 148 случаев;
Донецкая область – 111 случаев;
Житомирская область – 32 случая;
Закарпатская область – 13 случаев;
Запорожская область – 119 случаев;
Ивано-Франковская область – 33 случая;
Киевская область – 68 случаев;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 57 случаев;
Львовская область – 108 случаев;
Николаевская область – 38 случаев;
Одесская область – 127 случаев;
Полтавская область – 33 случая;
Ривненская область – 30 случаев;
Сумская область – 64 случая;
Тернопольская область – 49 случаев;
Харьковская область – 157 случаев;
Херсонская область – 61 случай;
Хмельницкая область – 69 случаев;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 68 случаев;
Черниговская область – 43 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.