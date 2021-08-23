Коронавирус МОЗ дало прогноз по заболеваемости COVID в Украине

2021-08-23 20:00

 

Динамика распространения коронавируса в Украине отличается от Евросоюза, отметили в Минздраве.

В Украине постепенно увеличивается прирост заболеваемости коронавирусом, что повторяет динамику 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в понедельник, 23 августа.

Если посмотреть на прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период, пояснил министр.

"Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост - середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март", - сказал Ляшко.

По его словам, динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе все же отличается. В качестве примера он привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество заболевших выросло с нескольких сотен до 10 тысяч в день. Тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на спад.

Ранее в Минцифры рассказали о COVID-сертификатах. Украинцам рассказали, как оформить COVID-сертификат в приложении Дія, который признали в ЕС.

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