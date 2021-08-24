Украина Концерт на День Независимости Украины: где и когда смотреть шоу

2021-08-24 18:40

24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины состоится не только военный парад, но и масштабный концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Апостроф" рассказывает, где и когда Украина смогут посмотреть праздничный концерт "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны".

Начало масштабного концерта по случаю Дня Независимости Украины запланировано на 21:00, а вход на стадион только по билетам.

Телеканал "1+1" будет транслировать концерт в прямом эфире. На канале "Суспільне. Культура" в Youtube также будет доступна трансляция праздничного концерта на "Олимпийском".

"Единый музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего. Это будет символизировать культуру нашей независимости. Это будет происходить на самых технологичных сценах страны", - рассказали в Офисе президента, комментируя праздничный концерт.

Мероприятие на НСК организаторы разделят на четыре части: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.

Деньги, вырученные с концерта по случаю Дня Независимости, пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

Кроме этого, 24 августа в 14:25 на "Суспільне. Культура" будут транслировать "Праздничный концерт ко Дню Независимости" - сборку концертов 2020 года и интервью с украинскими артистами о независимости.