Мир Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

2021-08-24 22:00

Талибы заявили, что "не поддерживают" выезд афганцев из страны и призывают США не поощрять эвакуацию граждан Афганистана.

Движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа.

Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид. Отвечая на вопрос BBC, он указал, что талибы "не поддерживают" выезд афганцев из страны и призывают США не поощрять эвакуацию граждан Афганистана.

"31 августа — это время, которое было выделено, а эвакуация после этой даты противоречит договоренностям. Всех людей следует вывезти до этой даты", - сказал Муджахид. По его словам, у западных стран есть достаточно времени для вывоза своих граждан. Также он сообщил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пропускают туда только иностранцев.

Ранее представитель "Талибана" Сухейль Шахин заявил, что США и Британия должны до 31 августа вывести из Афганистана свои вооруженные силы, которые были введены для эвакуации людей. В противном случае со стороны движения "будет реакция", предупредил он. Сухейль Шахин отметил, что продолжительная эвакуация "вызовет недоверие между странами", передает kommersant.