Мир Российские хакеры атаковали Oriflame, в Сеть попали сканы паспортов 1,3 млн клиентов

2021-08-25 13:12

Российские хакеры напали на офис шведской косметической компания Oriflame. После чего в Сеть попали сканы паспортов 1,3 млн клиентов.

По данным СМИ, паспортные данные были выставлены на продажу на хакерском форуме RaidForums.

В компании Oriflame факт кибератаки, которая привела к несанкционированному доступу к информационным системам компании, подтвердили. В то же время заверили, что номера банковских счетов, телефонов, пароли и коммерческие операции пользователей атака не затронула.

Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский в разговоре с журналистами предположил, что атака производилась из другой страны. По его словам, утечка могла произойти из резервной копии хранилища файлов.

“Вероятно, компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ”, - считает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать попавшие в сеть паспортные данные клиентов компании, для оформления микрокредитов, сим-карт, регистрации в онлайн-сервисах или в телефонных мошенничествах.