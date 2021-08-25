Эксперты спрогнозировали цены на сахар осенью в Украине

Специалисты считают, что хороший урожай свеклы позволит, как минимум, остановить рост цен на продукт. Возможно, стоимость сахара даже снизится
В Украине официально стартовал сезон сахароварения, в результате чего рост цен на сладкий продукт должен прекратиться.
Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укрцукор".
Старт новому сезону дал запуск Селищанского сахарного завода.
Эксперты отметили, что в Украине ожидается сезонное снижение цен. Особенно этому благоволят хорошие прогнозы урожайности сахарной свеклы.
"Соответственно, новый сезон производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший рост цены на продукт, а возможно, приведет и к ее снижению", - отметила аналитик ассоциации Светлана Литвин.
Стоит отметить, что в Украине стоимость сахар росла в течение всего года, поднявшись на 80% в годовом выражении. Эксперты считают, что к этому привёл не только неурожай свеклы в 2020 году, но и сговор производителей.