Коронавирус До конца года в Украине заработает биокластер для производства вакцин: Ляшко рассказал детали

2021-08-26 22:00

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине запустят биокластер для производства вакцин. По его словам, это планируется сделать до конца 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для "Укринформ".

Когда появится биокластер

На запуск этого биокластера правительство недавно выделило 100 миллионов гривен из государственного бюджета.

"Сто миллионов гривен, заложенных в бюджете на этот год, позволят осуществить запуск работы биокластера уже в 2021 году, а также создать условия для его дальнейшего развития. Биокластер начнет свою работу на базе Центра общественного здоровья Минздрава, который имеет необходимый кадровый и ресурсный потенциал", - рассказал Ляшко.

По словам министра, нужно будет создать специализированное государственное предприятие, которое будет управлять этим биокластером, использовать разработки и управлять технологическим парком.

"Такое государственное предприятие будет создано уже в 4 квартале 2021 года. Думаю, в ближайшее время выйдем в этой сфере на передовые позиции", - добавил он.

Ляшко отметил, что министерство уже сформировало перечень средств первой необходимости, которые должны производиться на территории Украины, а также уже состоялись встречи с ведущими фармкомпаниями по этому вопросу.

Чем будет заниматься биокластер

Как ожидается, на базе будущего биокластера будут изготавливаться тест-системы для выявления редких болезней, а также производить международные вакцины с открытой технологией производства. Планируется, что в будущем на базе этого биокластера будут изготавливаться и отечественные вакцины.