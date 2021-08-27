Мир В США обнародовали новые данные по взрывам в столице Афганистана

2021-08-27 11:15

Число погибших в результате терактов в столице Афганистана Кабуле достигло по меньшей мере 103 человек. Из них не менее 13 - американские военные, сообщает The Wall Street Journal.

До этого сообщалось о 90 погибших. А в Вашингтоне подтвердили информацию о том, что от полученных ран скончался 13-й солдат США.

Позже представитель "Талибана" заявил, что при взрывах погибли по меньшей мере 28 талибов из 103.

"Мы потеряли больше людей, чем американцы", - сказал он.

Взрывы в Кабуле произошли в четверг, 26 августа. Сначала прогремел взрыв в районе аэропорта Кабула, потом – у отеля Baron, где останавливались военные и иностранные журналисты. В "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракты.

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