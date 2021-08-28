Коронавирус Израиль ужесточил правила для тех, кто посещает Украину

2021-08-28 14:30

 

В Израиле с 29 августа по 6 сентября начнут действовать новые особые правила для тех, кто вылетает в Украину в связи с угрожающей ситуацией с эпидемией коронавируса. За их нарушение предусмотрены уголовная и административная ответственность.

Об этом рассказал источник из Министерства здоровья Израиля "Вестям".

"В соответствии с постановлением правительства все выезжающие в Украину, включая вакцинированных и выздоровевших от коронавируса, обязаны сдать тест PCR. Это правило будет действовать до 6 сентября", - сказали в Минздраве.

При этом те, кто вылетает из Украины в Израиль тоже обязаны предоставить сделанный до 72 часов до вылета отрицательный анализ на COVID-19, в том числе и вакцинированные граждане.

Исключения устанавливает чрезвычайная комиссия по освобождению от теста на коронавирусную инфекцию. Одобрение комиссии могут получить "новые выздоровевшие". Это те люди, которым поставили диагноз COVID-19 по результатам ПЦР-теста, выполненного за 3 месяца до вылета, и они уже выздоровели. Для получения исключения нужно отправить заявку.

"Следует отметить: данное освобождение не означает, что Украина не будет требовать от этого пассажира отрицательный тест PCR. В связи с этим необходимо обязательно уточнить официальные правила Украины перед отъездом из Израиля", - добавили в Министерстве здоровья.

На данный момент, тем, кто едет из Украины в Израиль нужно подписать согласие на карантин в электронной форме, за 24 часа до вылета. По прибытии в Бен-Гурион сдается анализ на коронавирусную инфекцию. После чего людей отправляют на карантин на неделю-две, а также сдается еще один тест на COVID-19.

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